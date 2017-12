Frankfurt - Von einer Jahresend- bzw. Weihnachtsrally war in den letzten Tagen an den europäischen Börsen nicht viel zu spüren, so die Experten von Union Investment. Viele Aktienhändler hätten sich bereits in den Weihnachtsurlaub verabschiedet. Leicht belastend habe der Wahlausgang in Katalonien gewirkt, bei die Befürworter einer Unabhängigkeit von Spanien die absolute Mehrheit errungen hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...