Frankfurt - Kurz vor den Feiertagen kam noch einmal deutliche Bewegung in die Staatanleihemärkte, so die Experten von Union Investment.Die Renditen am US-Rentenmarkt seien nicht zuletzt aufgrund der beschlossenen Steuerreform angestiegen. Die US-Zinskurve habe vor allem über die langen Laufzeiten etwas steiler tendiert. 10-jährige US-Treasuries hätten knapp unterhalb der 2,5-Prozentmarke rentiert. Deutsche Bundespapiere hätten sich über alle Laufzeiten hinweg um 10 Basispunkte höher verzinst. Spanische Staatspapiere hätten nach dem Wahlausgang in Katalonien nahezu unverändert gehandelt. Portugals Kreditwürdigkeit sei überraschend um zwei Stufen heraufgenommen worden. Die Portugiesen würden damit zu Jahresbeginn wieder in einigen wichtigen Rentenindizes vertreten sein, die Zehnjahrespapiere hätten im Wochenvergleich jedoch unverändert gelegen.

