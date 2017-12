TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit zumeist moderaten Aufschlägen haben sich die Aktienmärkte in Asien am Mittwoch gezeigt. In Sydney hatte der Leitindex im frühen Handel ein neues Zehnjahreshoch erklommen, rettete aber letztlich nur ein Miniplus über die Ziellinie. Im Bergbausektor hatten steigende Metallpreise zunächst für Aufschläge gesorgt, doch Abgabedruck unter Bankenwerten belastete dann den australischen Markt im späten Geschäft. BHP und Rio Tinto verbesserten sich um 0,9 und 0,5 Prozent.

Auf Taiwan erholten sich die Werte nach den Vortagesverlusten, nachdem zu Wochenbeginn Berichte über schwache iPhone-Verkäufe bei Apple die taiwanischen Zulieferwerte belastet hatten. In Thailand überwand der Leitindex die alte Rekordmarke von 1994. In Singapur stabilisierten sich die Kurse nach ihrem Fünfwochentief des Vortages mit einem Plus von 0,1 Prozent.

Insgesamt verlaufe das Geschäft verhalten, sagte IG-Stratege Christ Weston. Ohne bedeutende Konjunkturdaten in der gesamten Woche stünden die Zeichen auf Positionsbereinigungen vor dem Jahreswechsel. Zudem bremsten die leichten Rückgänge an den US-Märkten am Vortag das Engagement der Teilnehmer.

Berg- und Talfahrt in Seoul

Der südkoreanische Kospi in Seoul zeigte sich hoch volatil, zählte aber zum Handelsende hin zu den festesten Indizes der Region. Die Schwäche im Werftsektor konnte durch eine Erholung beim Schwergewicht Samsung Electronics im Sitzungsverlauf aufgefangen werden. Während sich der Nikkei-225 in Tokio mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent auf 22.911 Punkte eher unauffällig präsentierte, fiel der Schanghai-Composite mit einem Verlust von 0,9 Prozent auf 3.275 Zähler aus dem Rahmen.

Das Wachstum der Unternehmensgewinne in der Großindustrie hatte sich in den ersten elf Monaten des Jahres abgeschwächt. In Schanghai zählten vor allem Versicherungswerte zu den schwächsten. "Einige Publikumsfonds haben Gewinne bei großen Unternehmenstiteln eingestrichen, um sich in den Ranglisten beim Ausweis von verbuchten Gewinnen zum Jahresende hin zu verbessern", sagte ein Händler mit Blick auf die Abschläge an der chinesischen Leitbörse.

Erholung in Taipeh

Nach den deutlichen Vortagesverlusten erholte sich die Börse in Taipeh auf Taiwan um 0,6 Prozent. Der zuvor durch die Apple-Schlagzeilen gebeutelte Technologiesektor zeigte sich uneinheitlich. Hon Hai Precision gewannen 1,1 Prozent, Largan Precision sanken dagegen um rund 5 Prozent. In Hongkong verloren Sunny Optical 4,7 Prozent.

In Südkorea standen Aktien der weltgrößten Werftengruppe Hyundai Heavy Industries und der ebenfalls zur Gruppe gehörenden Hyundai Mipo Dockyard mit Verlusten von mehr als 20 Prozent besonders unter Druck. Hyundai Heavy hatte eine Kapitalerhöhung über umgerechnet knapp 1,1 Milliarden Euro angekündigt sowie den Verkauf eines Teils des Raffineriegeschäfts über einen Börsengang. Die Aktien von Samsung Heavy, die vor drei Wochen mit einer Gewinnwarnung und einem Kursrutsch bereits auf die schwierige Lage in der Branche hingewiesen hatte, gaben weitere 2,2 Prozent auf ein Elfeinhalbjahrestief nach.

Samsung Electronics und SK Hynix standen zunächst ebenfalls unter Druck, nachdem Berichte über gesenkte Absatzprognosen für das iPhone 8 von Apple für das erste Quartal die Runde machten. Samsung und SK Hynix drehten zum Handelsende hin 2,4 bzw. 1,5 Prozent ins Plus.

China fördert alternative Fahrzeugantriebe

In Hongkong zogen die Aktien des Automobilkonzerns BYD um 6,0 Prozent an. China wird keine Erwerbssteuern auf neue Fahrzeuge mit alternativen Antrieben bis 2020 erheben. Der Konzern will zudem ein Gemeinschaftsunternehmen für die Herstellung von Autobatterien gründen.

Am Ölmarkt gingen die Notierungen moderat zurück, nachdem sie am Vortag nach einer Pipeline-Explosion in Libyen auf ein Zweieinhalbjahreshoch geklettert waren. Die global gehandelte Ölsorte Brent schwächte sich um 0,6 Prozent auf 66,62 Dollar ab. Gold hielt sich mit einem Plus von 0,2 Prozent auf einem Fünfwochenhoch und wurde mit 1.285 Dollar je Feinunze gehandelt. Das derzeit dünne Geschäft und die physische Nachfrage dürften jedoch mit Blick auf das chinesische Neujahrsfest im Februar sukzessive anziehen, hieß es am Markt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.069,90 +0,00% +6,51% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.911,21 +0,08% +19,86% 07:00 Kospi (Seoul) 2.436,67 +0,38% +20,24% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.275,38 -0,93% +5,53% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.600,76 +0,07% +34,44% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.486,67 +0,62% +13,33% 06:30 Straits-Times (Singapur) 3.394,83 +0,49% +17,84% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.771,76 +0,67% +7,92% 10:00 BSE (Mumbai) 34.057,13 +0,39% +27,91% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:27 % YTD EUR/USD 1,1870 +0,1% 1,1860 1,1854 +12,9% EUR/JPY 134,37 +0,1% 134,25 134,39 +9,3% EUR/GBP 0,8864 -0,1% 0,8868 0,8860 +4,0% GBP/USD 1,3391 +0,1% 1,3374 1,3380 +8,5% USD/JPY 113,20 -0,0% 113,20 113,38 -3,2% USD/KRW 1074,80 -0,1% 1076,06 1079,58 -11,0% USD/CNY 6,5576 +0,2% 6,5453 6,5748 -5,6% USD/CNH 6,5565 +0,2% 6,5427 6,5688 -6,0% USD/HKD 7,8125 +0,0% 7,8103 7,8189 +0,8% AUD/USD 0,7765 +0,5% 0,7725 0,7711 +7,6% NZD/USD 0,7059 +0,4% 0,7032 0,7016 +1,6% Bitcoin BTC/USD 16.173,20 2,27 14.392,62 12.296,54 1.555,48 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,76 59,97 -0,4% -0,21 +5,0% Brent/ICE 66,63 67,02 -0,6% -0,39 +13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,71 1.282,78 +0,2% +2,93 +11,7% Silber (Spot) 16,60 16,56 +0,3% +0,05 +4,3% Platin (Spot) 923,65 923,50 +0,0% +0,15 +2,2% Kupfer-Future 3,24 3,26 -0,8% -0,03 +28,1% ===

