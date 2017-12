Am Markt war dies bereits erwartet worden. Auch die UBS dürfte Ähnliches ankündigen. Für das vierte Quartal 2017 stellt die Credit Suisse Wertberichtigungen auf Steuergutschriften in Höhe von rund 2,3 Mrd CHF in Aussicht. Bei der Abschreibung handle es sich um eine einmalige buchhalterische Anpassung, teilte die Grossbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...