Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Die englische Bank Barclays Plc erwartet durch die US-Steuerreform eine Belastung von 1 Milliarde englischen Pfund für das Geschäftsjahr 2017 sowie eine Reduktion der Kernkapitalquote (Core Equity Tier 1 Ratio) um 20 Basispunkte. Die Steuerreform wird die latenten Steuerforderungen der Bank in den USA um 1 Milliarde Pfund reduzieren.

Insgesamt wird die Senkung der US-Unternehmenssteuer von derzeit 35 auf 21 Prozent sich positiv auf die zukünftigen Nachsteuergewinne der Bank in den USA auswirken.

Das Steuergesetz, das am 1. Januar 2018 in Kraft tritt, beinhaltet eine Senkung der Unternehmenssteuer, aber auch Beschränkungen der Abzugsfähigkeit von Unternehmenszinszahlungen. Es ist die größte Steuersenkung in den USA seit 31 Jahren. Die Reform wird die Unternehmensbesteuerung in den USA einschneidend verändern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2017 04:44 ET (09:44 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.