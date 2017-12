Stuttgart (ots) -



Gute Vorsätze gibt es viele - weniger Alkohol trinken, kein Fleisch mehr essen, mit dem Rauchen aufhören. Aber warum nicht auf das eigene Auto verzichten und stattdessen Elektro-Auto fahren? Der Umwelt zuliebe. Denn laut einer aktuellen Studie des Bundesverbands Carsharing nutzen fast 80 Prozent der Carsharing-Kunden kein eigenes Auto mehr - und 35 Prozent fahren häufiger mit ÖPNV oder dem Fahrrad. Als guten Vorsatz aufs Auto verzichten und sich lieber einen E-smart ausleihen: Ein Gedanke, der auf Zustimmung stößt...



Würd ich total gut finden! Zum einen schont das die Umwelt, zum anderen ist es wahrscheinlich ein bisschen billiger. Also ich habe da überhaupt nichts dagegen einzuwenden! / Ich glaube, für die Großstädte ist das mit Carsharing ganz cool, weil man sich das Auto teilen kann, und es ist einfach - man kann es irgendwo abstellen und dann kann der nächste es wieder verwenden. Und es ist auch viel besser, weil einige sind glaube ich auch mit Elektro unterwegs, haben also kein Benzin oder sowas. Das ist auch für die Umwelt noch viel besser. / Ich persönlich fahre Diesel, und das ist für die Umwelt nicht gut. Da ich eh gerade ein bisschen auf den grünen Fußabdruck achte, wäre eigentlich so ein E-Auto gut zum Carsharing. / In der Stadt auf jeden Fall! Hier nutze ich mein Auto gar nicht und fahre ab und zu mit car2go. / Könnte ich mir schon gut vorstellen fürs nächste Jahr, weil ich mein Auto wirklich selten brauche, und wenn ich dann mal unterwegs bin, könnte ich auch auf so ein Auto zurückgreifen. Das wäre wahrscheinlich der Umwelt zuliebe wirklich ein guter Vorsatz. (0:52)



Die Vorteile von Carsharing liegen vor allem darin, dass sich das Mobilitätsverhalten allgemein ändert und umweltfreundlicher wird. Aber nicht nur die Umwelt hat etwas davon, auch bei der Reduzierung des Stadtverkehrs und im eigenen Portemonnaie macht sich der Umstieg auf Carsharing positiv bemerkbar, sagt car2go Europa-Chef Thomas Beermann. Bezahlt wird nämlich nur die tatsächliche Nutzung.



car2go steht für nachhaltige und bezahlbare Mobilität in Städten. Vor allem mit unserer Stuttgarter Elektro-Flotte tragen wir zur Verkehrsentlastung und Luftverbesserung bei. Außerdem ist elektrisches Carsharing oft der erste Schritt zur Anschaffung eines eigenen Elektrofahrzeugs. So wird es in den Innenstädten ruhiger und grüner. Und das ist doch mal ein wirklich guter Vorsatz fürs neue Jahr! (0:21)



Geld sparen und der Umwelt etwas Gutes tun - das klappt mit Carsharing-Angeboten wie car2go.



