Kurz vor Schluss liegt die Aktie von Bayer im laufenden Jahr mit sechs Prozent im Plus. Meldung des Jahres war die Fusion der Leverkusener mit dem US-amerikanischen Wettbewerber Monsanto. Nachdem die bedeutende Unterstützung bei 103,70 Euro die Bayer-Aktie bereits Ende Februar sowie Mitte April und Mitte August einen sicheren Halt nach unten gegeben hatte, wiederholte sich dies Anfang Dezember. Mit einem schnellen Anstieg erreichte die Aktie ein Verlaufshoch bei 108,80 Euro, kam allerdings noch einmal in die Nähe ihres zentralen Supports zurück. Von dort aus kann es wieder aufwärtsgehen. Die 2017 erreichten Hochs befinden sich bei 119,95 Euro von Oktober und 123,90 Euro von Juni. Letzteres kann in einem freundlichen Marktumfeld als Kursziel gelten. Weitaus optimistischer äußerten sich die Analysten der Baader Bank zur Aktie und setzten sie auf ihre Liste der Top Stock Ideas für 2018. Dabei beließen sie mit einem Kursziel ...

