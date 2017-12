FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C005 XFRA LU0603942888 COMSTAGE-SDAX UCITS ETF I 0.387 EUR

TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.230 EUR

XFRA DE000HSH5ZB6 HSH NORDBANK DLMC 2 16/21 0.000 %

7SN XFRA JP3336560002 SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD 0.275 EUR

E7SE XFRA DE000A1YC4S6 ACCENTRO R.EST. WDL14/19 0.039 EUR

ODEG XFRA DE000A0B7JB7 BFS NACHHALTGKTSFDS.ERTR. 0.500 EUR

OD5H XFRA DE0009769208 SEB EUROCOMPANIES 1.790 EUR

OD5B XFRA DE0008474388 SEB EUROPAFONDS 1.190 EUR

OD5A XFRA DE0008474313 SEB ZINSGLOBAL 0.870 EUR

OD5G XFRA DE0008473471 SEB AKTIENFONDS 1.790 EUR

ODEF XFRA DE0008473414 SEB TOTAL RETURN BOND FD. 0.520 EUR

UIGJ XFRA DE0006623077 SARAS.-FAIRINV.-BOND-UNI. 0.750 EUR

XFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %

9BL XFRA JP3831490002 BROADLEAF CO. LTD 0.082 EUR

ADLA XFRA DE000A1YCMH2 ADLER REAL EST. WDL13/18 0.056 EUR

XFRA DE000HSH4P21 HSH NORDBANK MIM20 14/20 0.000 %

NRN XFRA US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2,50 0.304 EUR

TEO XFRA US8792732096 TELECOM ARGENT. B ADR/5 1.028 EUR

SI3 XFRA US7841171033 SEI INVESTMENT DL-,01 0.236 EUR

AEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.105 EUR

M4Z XFRA US55272X1028 MFA FINANCIAL INC.DL -,01 0.169 EUR

HDMA XFRA US4381283088 HONDA MOTOR ADR/1O.N.

EMY XFRA US29082A1079 EMBRAER S.A. ADR/4 O.N. 0.091 EUR

CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.093 EUR

CNNA XFRA US1380063099 CANON INC. ADR/1 O.N.

MX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 2.953 EUR

BO5 XFRA US1033041013 BOYD GAMING CORP. DL-,01 0.042 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.210 EUR

BL9B XFRA US0576652004 BALCHEM CORP. B DL-,067 0.354 EUR

0MO XFRA JP3924800000 DMG MORI CO. LTD. 0.186 EUR

C054 XFRA LU0488317297 CS-FR EO STOXX 50 U.ETF I 0.195 EUR

C076 XFRA LU0378437098 COMS.-ST.E.600TECH.UETF I 0.055 EUR

C072 XFRA LU0378436447 COMST.-S.E.600 O+G.UETF I 1.510 EUR

C067 XFRA LU0378435803 COMS.-S.E.600F.+B.U.ETF I 0.947 EUR

C051 XFRA LU0378434236 COMS.-E.STOXX SD30 UETF I 0.242 EUR