FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1IK XFRA US45781V1017 INNOVATIVE IND PR. -,001 0.211 EUR

EHDL XFRA IE00BYYXBF44 P.SHS FTSE E.M.H.D.L.V.DL 0.183 EUR

U04 XFRA CA90457D1006 UNI-SELECT INC. 0.061 EUR

NGDA XFRA CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD O.N. 0.013 EUR

PSVX XFRA IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.069 EUR

EHDV XFRA IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.069 EUR

HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.209 EUR

GSB XFRA US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC DL-,001 0.380 EUR

7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.015 EUR

FTX XFRA US02364V1070 AMER.FI.MULTIFAM.INV. UTS 0.105 EUR

BZS XFRA US0740141017 BEASLEY BROADCAST A 0.038 EUR

2EZ XFRA CA26829L1076 ECN CAPITAL CORP. 0.007 EUR

XER1 XFRA US9841216081 XEROX CORP. DL 1 0.211 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.027 EUR