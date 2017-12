Auch nach der Eröffnung der Schnellstrecke Berlin-München kämpft die Bahn bei ihrem Prestigeprojekt weiter mit Problemen. Laut einem Bericht sind fast zwei von drei ICE-Zügen auf der Strecke unpünktlich.

Auf der am 10. Dezember eröffneten Neubaustrecke zwischen Berlin und München fährt offenbar die Mehrheit der Züge weiter unpünktlich. Die "Bild"-Zeitung zitiert aus einer Anfrage der Grünen an die Bundesregierung, aus der hervorgeht, dass in der Woche nach der Inbetriebnahme nur 94 Züge planmäßig ankamen. 125 hätten sich dagegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...