Hannover - Im Jahr 2017 kann von einem US-BIP-Wachstum von soliden 2,3% ausgegangen werden, so die Analysten der Nord LB. Nach Wachstumsraten von 2,9% in 2015 und 1,5% in 2016 habe die US-Wirtschaft damit wieder an Dynamik gewonnen. Zwei Zuwächse von über 3% (annualisiert) in den beiden Sommerquartalen hätten viele Marktbeobachter positiv überrascht.

