New YorkLondon - Wachstum zu einem angemessenen Preis ist ein häufiges Ziel von Investoren auf der Suche nach Anlagestilen und Faktoren, die überdurchschnittliche Renditen liefern können, so die Experten von WisdomTree. Da der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) zurzeit hoch bewertet werde, sei der Zeitpunkt für Investoren gekommen, um Wachstum zu einem angemessenen Preis in Betracht zu ziehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...