Hannover - Der konjunkturelle Aufschwung hat sich in Deutschland im Jahr 2017 spürbar beschleunigt, so die Analysten der Nord LB. Die Quartalswachstumsraten hätten saison- und kalenderbereinigt zwischen 0,6% und 0,9% Q/Q in den ersten drei Quartalen gelegen. Verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum habe sich das reale BIP im ersten Halbjahr 2017 um 2,2% Y/Y erhöht.

