BERLIN (Dow Jones)--Die SPD ist laut einer aktuellen Umfrage zum Jahresende unter die 20-Prozent-Marke gerutscht. Mit 19 Prozent liegt sie in dem von dem Meinungsforschungsinstitut Forsa ermittelten RTL/n-tv-Trendbarometer einen Prozentpunkt unter dem Wert der Vorwoche. Die Unionsparteien kommen demnach mit 34 Prozent auf einen Punkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen liegen in der Umfrage konstant bei 12 Prozent.

"Die Grünen erleben derzeit eine gewisse Renaissance", analysierte Forsa-Chef Manfred Güllner. Allerdings dürften sich nach seinen Worten auch wieder einige "Zwischenparker" darunter finden - also potenzielle SPD-Anhänger, die die Partei unter Führung von Martin Schulz nicht wählen wollten.

Die AfD kommt laut der Erhebung, für die vom 18. bis 22. Dezember 2.504 Personen befragt wurden, ebenfalls auf 12 Prozent, die Linke auf 10 Prozent und die FDP auf 8 Prozent.

Bei der Kanzlerpräferenz liegt Angela Merkel auch zum Jahresende mit 47 Prozent weit vor Martin Schulz, der auf 19 Prozent kommt. Im Vergleich mit dem Jahresanfang sind die Werte des SPD-Vorsitzenden damit dramatisch eingebrochen. "Martin Schulz ist der Verlierer des Jahres", konstatierte Güllner. Sein Wert bei der Kanzlerpräferenz sank von 37 Prozent im Februar 2017 auf 19 Prozent kurz vor Jahresschluss - Merkels Präferenzwert stieg hingegen von 38 auf 47 Prozent.

December 27, 2017

