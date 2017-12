Zusammenfassung:

USD und Wall Street könnten heute auf das CB Konsumentenvertrauen reagieren

Der API Bericht könnte die Ölpreise heute bewegen

Hausverkäufe könnten sich auf den USD auswirken

Es sind in diesem Jahr nur noch drei Handelstage übrig. Die Handelsvolumina sind gering aber Marktteilnehmer beobachten einige interessante Ereignisse in dieser Woche. Investoren sollten insbesondere die US amerikanischen Konsumentenvertrauens-Zahlen und den API Bericht bezüglich der Erdöllagerbestände im Auge behalten. Am Freitag sollte man die Inflationszahlen aus der EU im Auge behalten.

16:00 Uhr - US, Konsumentenvertrauens -Zahlen für Dezember. Inflationszahlen sind aktuell wohl die wichtigsten Daten, aber wenn die FED alles daran setzt die Lockerung einzustellen, könnte jede Veröffentlichung von Bedeutung sein. Das Konsumentenvertrauen liegt aktuell auf den Höhen von vor einem Jahrzehnt. Das steht mit der genehmigten Steuerreform in Verbindung. Dennoch wurde das noch nicht in einen signifikant höheren Konsum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...