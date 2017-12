Knapp sieben Tonnen Kokain - so viel haben Zoll und Polizei 2017 sichergestellt. Dies ist dreimal so viel wie im vergangenen Jahr. Dabei machen vor allem südamerikanische Kokain-Produzenten den Behörden zu schaffen.

