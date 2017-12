Die US-Börsen haben am zweiten Weihnachtsfeiertag im Minus geschlossen. Ein Zeitungsbericht belastete die Apple-Aktie und auch andere Tech-Unternehmen wie Facebook gaben nach. Aufwärts ging es wieder für Bitcoin.

Ein Rückgang von 2,5 Prozent bei Apple lastete am Dienstag auf der Wall Street: Die taiwanische Wirtschaftszeitung "Economic Daily" hatte am Montag berichtet, der Absatz des neuen Apple-Premiumhandys iPhone X dürfte im laufenden Quartal niedriger ausfallen als von der Firma bislang angepeilt. Eine Quelle wurde nicht genannt. Im Sog von Apple gerieten am Dienstag auch Papiere von Zulieferern des Handy-Giganten unter Druck: So gaben Lumentum-Aktien um 5,9 Prozent nach.

Der Dow-Jones-Index schloss geringfügig schwächer mit 24.746 Punkten. Der breiter gefasste S&P gab um 0,1 Prozent auf 2681 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse ...

