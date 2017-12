Frankfurt - Nach dem erfolgreichen Abschluss des Volkskongresses strebt die Führung in China strukturelle Reformen an, um Überkapazitäten und die mitunter sehr hohe Verschuldung einzudämmen, so die Analysten der Helaba. Auch das Förderprogramm im Automobilbereich werde erst einmal beschränkt.

