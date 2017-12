Der kritische Blogger Wu Gan und der Bürgerrechtsanwalt Xie Yang sind zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Deutschland und die USA zeigten sich "tief enttäuscht" - und fordern rechtsstaatliche Verfahren.

Deutschland und die USA haben die Urteile gegen die Bürgerrechtler Wu Gan und Xie Yang in China deutlich kritisiert. In einer Erklärung ihrer Botschaften in Peking zeigten sich beide Länder am Mittwoch "tief enttäuscht" über die Verurteilung wegen "Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt". Der kritische Blogger Wu Gan (44), der eine hohe Haftstrafe von acht Jahren bekommen hatte, solle sofort freigelassen werden. Der Bürgerrechtsanwalt Xie Yang (45), bei dem von einer Haftstrafe abgesehen worden ...

