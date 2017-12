Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Naturereignisse wie Stürme, Hagel und Starkregen haben 2017 in Deutschland versicherte Sachschäden an Häusern, Hausrat und Betrieben in Höhe von 2 Milliarden Euro verursacht. Wie bereits im Jahr 2016 falle die Naturgefahrenbilanz 2017 damit unterdurchschnittlich aus, konstatierte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

"Es wüteten nur wenige, regional begrenzte Unwetter", erklärte der Verband in einer Mitteilung. Schon diese Wetterlagen könnten zwar hohe Schäden verursachen - große Naturkatastrophen seien 2017 allerdings ausgeblieben.

Im zu Ende gehenden Jahr entfielen nach den vorläufigen Zahlen allein auf die Unwetterserie zwischen Ende Juni und Anfang Juli Sachschäden von rund 300 Millionen Euro. Nicht darin enthalten sind laut GDV Schäden an Kraftfahrtzeugen, da diese Zahlen noch nicht vorlägen.

