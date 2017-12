Bad Marienberg - Der Aufsichtsrat der ADLER Real Estate AG (ISIN DE0005008007/ WKN 500800), Berlin, hat Tomas de Vargas Machuca und Maximilian Rienecker am 22. Dezember 2017 mit sofortiger Wirkung in den Vorstand der Gesellschaft berufen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:

