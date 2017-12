Seit dem Zwischentief von Anfang Dezember an der bedeutenden Unterstützung bei 15,60 US-Dollar geht es bei Silber anhaltend aufwärts. In den letzten drei Wochen legten die Notierungen bereits um mehr als sechs Prozent zu. Es zeigt sich, dass der Silberpreis seine Jahresbilanz, die sich zuvor eher matt statt glänzend präsentierte, jetzt noch einmal aufpoliert. Doch diese Reise muss bei Silber noch nicht zu Ende sein. Ziele nach oben lassen sich charttechnisch am fallenden Widerstand der früheren Dreiecksoberseite um nun 17 US-Dollar und darüber hinaus am Hoch von Mitte April bei 18,65 US-Dollar bestimmen. Unsere vor einer Woche erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN SC79M4 auf einen steigenden Silberpreis zu setzen, befindet sich entsprechend im Gewinn. Der vorgestellte ...

