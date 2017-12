Von Marc Bisbal Arias

BARCELONA (Dow Jones)--General Electric (GE) hat ihre Mehrheitsbeteiligung an dem schwedischen 3D-Druckhersteller Arcam von zuvor 77 auf rund 95 Prozent aufgestockt. Der US-Mischkonzern erwirbt die von den Investoren Elliott Management und Polygon Investment Group gehaltenen Arcam-Aktien zum Preis von 345 schwedischen Kronen (knapp 34,90 Euro) je Stück. Das Gesamtvolumen der Transaktion bezifferte GE nicht. Der Deal soll am 29. Dezember abgeschlossen werden.

Die verbliebenen Anteile an Arcam will die US-Konzern nun im Zuge einer Zwangsabfindung (Squeeze-Out) nach schwedischem Unternehmensrecht erwerben und den 3D-Druckherstelle dann von der Stockholmer Börse nehmen. GE hatte die Mehrheit an dem schwedischen Unternehmen Ende vergangenen Jahres übernommen.

Arcam entwickelt Elektronenstrahlschmelzmaschinen für die metallbasierte Herstellung von Additiven sowie moderne Metallpulver und beliefert Kunden aus zahlreichen Branchen, von der Luft- und Raumfahrt bis zur Orthopädie.

Die Arcam-Aktie handelt am späten Vormittag 10,3 Prozent fester bei 344 schwedischen Kronen.

