Die Deutsche Telekom hat in diesem Jahr erstmals mehr als 40.000 Kilometer Glasfaser verlegt. 2018 soll diese Zahl weiter deutlich steigen. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland allerdings Nachzügler.

Die Deutsche Telekom beschleunigt den für schnelle Internetverbindungen wichtigen Ausbau des Glasfasernetzes. In diesem Jahr habe der Konzern erstmals über 40.000 Kilometer Glasfaser verlegt. Das seien gut 10.000 Kilometer mehr als in den Jahren zuvor, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Im kommenden Jahr will der Bonner Telekommunikationsriese 60.000 ...

