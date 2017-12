Unterföhring (ots) -



Neues Jahr, völlig neuer Superheld: Frauenschwarm Ryan Reynolds hat zwar als "Deadpool" seine hübschen Gesichtszüge eingebüßt. Allerdings macht er das als politisch inkorrekter Verbrecherjäger im roten Anzug durch sein mehr als loses Mundwerk wett. Mit 780 Millionen US-Dollar Boxoffice war die erste Hauptrolle des Schandmauls aus Marvels X-Men-Universum so erfolgreich, dass im Sommer 2018 bereits der zweite Teil ins Kino kommt ... ProSieben zeigt "Deadpool" am Montag, 1. Januar 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"Laut, versaut, innovativ und unerhört - DEADPOOL ist einfach wunderbar! Eine Verneigung vor Reynolds und Co. für die Eier aus Stahl, die sie gebraucht haben, um es so weit zu treiben!" JAMES MOTTRAM, TOTAL FILM



Fakten:



* Wolverpool: Bereits im Jahr 2009 hatte Ryan Reynolds den Katana-schwingenden Söldner Wade Wilson/Deadpool zum ersten Mal gespielt. In "X-Men Origins: Wolverine" tritt er allerdings noch völlig ohne seinen roten Anzug an. Dafür wachsen ihm dort die Samurai-Schwerter direkt aus den Handgelenken, bevor er sich erfolglos mit dem gleichermaßen funktionierenden Wolverine anlegt.



* Was dazu wohl Blake Lively sagt? Als Deadpools große Liebe Vanessa wechselt Morena Baccarin die Fronten von DC's TV-Ableger "Gotham" zu Marvels X-Men-Universum. Nicht nur, dass sie als Dr. Leslie Tompkins in "Gotham" eine On-/Off-Beziehung zu Jim Gordon hat - im wahren Leben ist sie seit 2015 mit Gordon-Darsteller Ben McKenzie verheiratet. "Deadpool" Ryan Reynolds hingegen macht sich explizit über seinen gescheiterten Anlauf als Superheld "Green Lantern" lustig. Obwohl er beim Dreh 2010 seine Ehefrau Blake Lively kennengelernt hatte!



Inhalt: Für den dummschwätzenden Auftragssöldner Wade Wilson (Ryan Reynolds) läuft es prächtig, denn er hat mit dem Escort-Girl Vanessa (Morena Baccarin) endlich die Frau fürs Leben kennengelernt. Als er dieser gerade einen Heiratsantrag gemacht hat, wird bei ihm tödlicher Krebs im fortgeschrittenen Stadium festgestellt. In seiner Not lässt sich Wade auf den zwielichtigen Ajax (Ed Skrein) ein, der in seinem Versuchslabor eine radikale Gen-Therapie an ihm ausprobiert. Allerdings will Ajax seinen Patienten nicht nur heilen - er will ihn als Supersoldaten versklaven. Wade entwickelt tatsächlich gewaltige Heilungskräfte durch die unmenschliche Tortur, äußerlich wird er jedoch durch furchtbare Narben am ganzen Körper bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Getrieben vom Wunsch nach Rache an Ajax, verdingt er sich von da an als schandmäuliger Superheld "Deadpool" im Kampf gegen das organisierte Verbrechen ...



"Deadpool" (OT: "Deadpool") Am Montag, 1. Januar 2018, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA, 2016 Genre: Action/Superhero Regie: Tim Miller



