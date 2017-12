Regina Ziegler ist die Grande Dame der deutschen Fernsehunterhaltung und hat das Patriarchat in der Filmproduktion gebrochen. In ihren Erinnerungen blendet die mittelständische Unternehmerin allerdings manches aus.

Rot, immer rot. Die Signalfarbe ist das Erkennungszeichen der Grande Dame der deutschen Fernsehunterhaltung. Mit ihren roten Haaren und mit bisweilen gleichfarbigen Modeaccessoires ist die heute 73-Jährige schon von weitem zu erkennen - egal auf der Croisette in Cannes oder in den Filmstudios von Hollywood.

Regina Ziegler ist nach fast einem halben Jahrhundert im Filmgeschäft zur Ikone der Branche aufgestiegen. Seit 1973 produzierte die Unternehmerin rund 500 Filme - vom Fassbinder-Film "Angst essen Seele auf" über "Beim Jodeln juckt die Lederhose" über "Der bewegte Mann" bis zu "Tatort"- und "Traumschiff"-Folgen. Regina Ziegler hat die deutsche Film- und Fernsehgeschichte wesentlich mitgeschrieben.

Endlich hat sie ihre Erinnerungen in Buchform unter dem Titel "Geht nicht, gibt's nicht. Mein filmreifes Leben" (C. Bertelsmann, 383 Seiten, 22 Euro) vorgelegt. Ihre Memoiren sind ein schönes Buch geworden. Das liegt nicht nur an dem ganz in Rot getauchten Cover des Leinenbandes, sondern insbesondere an dem kleinen Daumenkino in der Ecke der rechten Buchseiten. Ein schöner Fingerzeig auf ihre Branche.

Zwischen den prallen, emotionalen und auch ironischen Episoden sind zudem (natürlich in roter Schrift) die Kochrezepte aus der legendären Küche von Regina Ziegler eingestreut. Einige lohnen sich durchaus zum Nachkochen.

Regina Ziegler ist nicht nur wegen ihrer unglaublichen Bandbreite ihrer Produktionen eine Ikone der Branche, sondern auch wegen ihres unternehmerischen Mutes. Als erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...