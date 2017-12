Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch eingangs der kurzen Altjahreswoche nach harzigem Start freundlich. Gestützt wird der Gesamtmarkt dabei insbesondere von den starken Nestlé und Novartis, wogegen Credit Suisse nach Bekanntgabe der Höhe des Abschreibers wegen der Steuerreform etwas an Terrain einbüssen. Insgesamt halten sich die Ausschläge der einzelnen Titel aber in eher engen Grenzen. In Marktkreisen wird das Geschehen denn auch als den Feiertagen entsprechend gewohnt ruhig bezeichnet.

Mangels Impulsen scheint es auch unwahrscheinlich, dass sich an den verbleibenden beiden Handelstagen in diesem Jahr, am Donnerstag und Freitag, daran noch viel ändert. Die Mehrheit der Investoren dürfte die Bücher bereits geschlossen haben. Am Nachmittag werden in den USA noch Daten zum Konsumentenvertrauen und zu den Hausverkäufen vorgelegt, aber auch hier scheint es wenig wahrscheinlich, dass dies die Märkte noch gross bewegen wird.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,37% höher bei 9'429,44 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 0,27% auf 1'524,59 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,36% auf 10'795,28. Von 30 wichtigsten Titeln notieren 22 im Plus, 7 im Minus und SGS unverändert.

Insbesondere die beiden Schwergewichte Nestlé (+0,8%) und Novartis (+1,0%), welche gemeinsam mit Aryzta (+1,5%) die Tabellenspitze ...

