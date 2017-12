Paris - Die europäischen Börsen haben sich am Mittwoch im nachweihnachtlich umsatzarmen Handel ohne klare Richtung entwickelt. Einige gaben minimal nach, andere legten minimal zu. Alles in allem mangele es an wegweisenden Impulsen, sagten die Experten der Privatbank Donner & Reuschel. Auch Konjunkturdaten wie das im Tagesverlauf erwartete US-Verbrauchervertrauen dürften die Anleger kaum locken. Auch die Ereignisse rund um das Thema Wahlen in Spanien und Italien fanden nur wenig Beachtung bei Börsianern.

Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, stieg gegen Mittag um 0,03 Prozent auf 3'554,58 Punkte, womit er auf Jahressicht aktuell immerhin um 8 Prozent zugelegt hat.

In Paris rückte der CAC-40 um 0,12 Prozent auf 5'371,17 Punkte vor, während der spanische Ibex 35 in Madrid und der italienische FTSE Mib in Mailand moderat nachgaben. In Italien wurde am Samstag der Weg für die Auflösung des Parlaments und damit für Neuwahlen ...

