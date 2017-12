DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.689,00 +0,07% +19,66% Euro-Stoxx-50 3.553,60 +0,01% +8,00% Stoxx-50 3.189,98 +0,09% +5,96% DAX 13.081,79 +0,07% +13,94% FTSE 7.607,06 +0,19% +6,50% CAC 5.368,36 +0,07% +10,41% Nikkei-225 22.911,21 +0,08% +19,86% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,77 +13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,58 59,97 -0,7% -0,39 +4,7% Brent/ICE 66,23 67,02 -1,2% -0,79 +13,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,18 1.282,78 +0,3% +3,41 +11,7% Silber (Spot) 16,64 16,56 +0,5% +0,09 +4,5% Platin (Spot) 924,70 923,50 +0,1% +1,20 +2,3% Kupfer-Future 3,24 3,26 -0,8% -0,03 +28,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Zur Wochenmitte dürften sich die Aktienkurse an der Wall Street geringfügig erholen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,1 Prozent höher. Das Geschäft dürfte allerdings ruhig verlaufen, weil viele Marktteilnehmer noch im Urlaub sind. Die Nachrichtenlage ist ebenfalls dünn. Außer dem Index des Verbrauchervertrauens für Dezember stehen keine Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.

Unter den Einzelwerten könnten General Electric (GE) im Fokus der Anleger stehen. Das Unternehmen stockt seine Beteiligung an Arcam, einem schwedischen Hersteller von Metall-3D-Druckern, von etwa 77 Prozent auf rund 95 Prozent auf. Dazu übernimmt GE Anteile, die bisher im Besitz von Elliott Management und Polygon Investment Group waren. Anschließend beabsichtigt GE Zwangsabfindungen für die noch verbleibenden Aktionäre, um Arcam vollständig in ihren Besitz zu bringen. Die GE-Aktie zeigt sich vorbörslich 0,4 Prozent höher.

Zaghafte Erholungsansätze verzeichnet unterdessen die Apple-Aktie. Sie legt um 0,2 Prozent zu, nachdem sie am Dienstag kräftig Federn gelassen hatte. Ursächlich waren Berichte über eine eher verhaltene Nachfrage nach dem iPhone X.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine Unternehmenstermine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 128,2 zuvor: 129,5

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa treten am Mittwochmittag auf der Stelle. Die Gewinne zum Handelsstart schmolzen bei dünnen Umsätzen schnell dahin. Der in der Vorwoche gesehene Abgabedruck am Anleihemarkt läuft aus, nachdem dort bereits am Freitag eine leichte Stabilisierung zu erkennen war. Die Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren liefern eine Rendite von 0,42 Prozent. Die Aktien der europäischen Halbleiterbranche tendieren zur Schwäche nach einem Medienbericht, wonach Apple wegen geringer Nachfrage nach dem iPhone X möglicherweise seine Absatzprognose für das erste Quartal senken muss. So bricht in der Schweiz der Kurs des Apple-Zulieferers AMS um 7,5 Prozent ein, Dialog Semiconductor handeln3,1 Prozent leichter. Der Sektor der europäischen Technologiewerte stellt mit einem Minus von 0,7 Prozent den bisher größten Verlierer. Von steigenden Preisen an den Rohstoffmärkten profitieren dagegen die Unternehmen aus dem Öl- und Minensektor. Die Ölwerte gewinnen im Mittel 0,6 Prozent. In London steigt der Preis für Kupfer zudem auf den höchsten Stand seit drei Jahren, nachdem China die Produktion aufgrund der Luftverschmutzung im Winter begrenzt hat. Der Sektor der europäischen Minenwerte legt um 1,1 Prozent zu. Die beschlossene US-Steuerreform verhilft einigen deutschen Unternehmen zu einem positiven Steuereffekt. Darunter sind Fresenius (minus 0,1 Prozent), Daimler (plus 0,6 Prozent) und BMW (plus 0,4 Prozent). In Stockholm gewinnen Arcam fast 9 Prozent, nachdem GE den Anteil an dem Unternehmen auf etwa 95 von 77 Prozent aufgestockt hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.55 Uhr Fr, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1887 +0,05% 1,1881 1,1838 +13,0% EUR/JPY 134,55 +0,05% 134,49 134,18 +9,4% EUR/CHF 1,1763 +0,12% 1,1749 1,1718 +9,8% EUR/GBP 0,8858 -0,23% 0,8879 1,1293 +3,9% USD/JPY 113,22 +0,02% 113,20 113,34 -3,1% GBP/USD 1,3414 +0,24% 1,3382 1,3368 +8,7% Bitcoin BTC/USD 15.754,03 -0,38% 16.374,18 12.616,40 1.550,17

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit zumeist moderaten Aufschlägen haben sich die Aktienmärkte in Asien am Mittwoch gezeigt. Insgesamt verlaufe das Geschäft verhalten, sagte IG-Stratege Christ Weston. Ohne bedeutende Konjunkturdaten in der gesamten Woche stünden die Zeichen auf Positionsbereinigungen vor dem Jahreswechsel. Zudem bremsten die leichten Rückgänge an den US-Märkten am Vortag. Während sich der Nikkei in Tokio mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent eher unauffällig präsentierte, fiel der Schanghai-Composite mit einem Verlust von 0,9 Prozent aus dem Rahmen. Das Wachstum der Unternehmensgewinne in der cinesischen Großindustrie hatte sich in den ersten elf Monaten des Jahres abgeschwächt. In Schanghai zählten vor allem Versicherungswerte zu den schwächsten. Händler berichteten von "Window Dressing" vor dem Jahresende. Der zuvor durch die Apple-Schlagzeilen gebeutelte Technologiesektor zeigte sich uneinheitlich. Hon Hai Precision gewannen 1,1 Prozent, Largan Precision sanken dagegen um rund 5 Prozent. In Hongkong verloren Sunny Optical 4,7 Prozent. In Seoul verloren Aktien der Werftengruppe Hyundai Heavy Industries und der ebenfalls zur Gruppe gehörenden Hyundai Mipo Dockyard mehr als 20 Prozent. Hyundai Heavy hatte eine Kapitalerhöhung über umgerechnet knapp 1,1 Milliarden Euro angekündigt sowie den Verkauf eines Teils des Raffineriegeschäfts über einen Börsengang. Die Aktien von Samsung Heavy, die vor drei Wochen mit einer Gewinnwarnung und einem Kursrutsch bereits auf die schwierige Lage in der Branche hingewiesen hatte, gaben weitere 2,2 Prozent nach. Samsung Electronics und SK Hynix standen zunächst ebenfalls unter Druck, nachdem Berichte über gesenkte Absatzprognosen für das iPhone 8 von Apple für das erste Quartal die Runde machten. Samsung und SK Hynix drehten zum Handelsende hin 2,4 bzw. 1,5 Prozent ins Plus.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen in Europa engen sich zur Wochenmitte leicht ein. Allerdings ist das Geschäft nach Aussage eines Marktteilnehmers nahezu eingeschlafen. Erst mit Beginn des neuen Jahres dürften die Transaktionen wieder zulegen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler Trucks erwartet 12 Prozent Absatzsteigerung im Gesamtjahr

Daimler Trucks, das Lkw-Geschäft der Daimler AG, erwartet für das Gesamtjahr eine Steigerung des Absatzes um 12 Prozent auf 465.000 Fahrzeuge. In den ersten elf Monaten lagen die Auslieferungen ebenso 12 Prozent über dem Vorjahr, getrieben durch erhöhte Nachfrage in Nordamerika und Indonesien. Die erwartete Steigerung fällt nun auch höher aus als die Erwartungen zu Jahresbeginn, teilte Daimler Trucks mit.

Neue Adler-Real-Estate-Führung legt Fokus auf Wachstum

Die neue Vorstandsspitze der Adler Real Estate AG will ihren Fokus auf effizientes Wachstum und operative Stärke legen. "Wir werden weiterhin die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens verbessern und in Einklang mit dem, was wir als Guidance präsentieren, bringen", sagte der neue Co-CEO Tomas de Vargas Machuca laut einer Mitteilung. "Wir fühlen uns verpflichtet, das Wachstum des Unternehmens durch selektive Akquisitionen zu steigern, wofür wir die Erlöse aus dem erfolgreichen Verkauf von Accentro nutzen werden."

Barclays sieht Gewinnbelastung 2017 durch US-Steuerreform

Die englische Bank Barclays Plc erwartet durch die US-Steuerreform eine Belastung von 1 Milliarde englischen Pfund für das Geschäftsjahr 2017 sowie eine Reduktion der Kernkapitalquote (Core Equity Tier 1 Ratio) um 20 Basispunkte. Die Steuerreform wird die latenten Steuerforderungen der Bank in den USA um 1 Milliarde Pfund reduzieren.

EDF kauft Mehrheit an Areva-Reaktorsparte New NP

Der französische Stromkonzern Electricite de France (EDF) kauft 75,5 Prozent an der Areva-Reaktortochter New NP. Die Transaktion bewertet New NP - ohne Übertragung der Finanzschulden - mit 2,47 Milliarden Euro, wie die EDF SA mitteilte. Die Bewertung von New NP basiert auf dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Geschäftsjahres 2017 und kann noch angepasst werden, nachdem die endgültigen Zahlen veröffentlicht wurden.

Japans Atomaufsicht genehmigt Fukushima-Betreiber erstmals Reaktor-Neustart

Die japanische Atomaufsicht hat dem Betreiber des Akw Fukushima erstmals seit der Atomkatastrophe eine Wiederinbetriebnahme von Reaktoren genehmigt. Die Behörde bescheinigte dem Unternehmen Tepco, dass zwei Reaktoren in der zentraljapanischen Anlage Kashiwazaki-Kariwa die erhöhten Sicherheitsauflagen erfüllen, wie ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte.

General Electric stockt Beteiligung an Arcam weiter auf

General Electric (GE) hat ihre Mehrheitsbeteiligung an dem schwedischen 3D-Druckhersteller Arcam von zuvor 77 auf rund 95 Prozent aufgestockt. Der US-Mischkonzern erwirbt die von den Investoren Elliott Management und Polygon Investment Group gehaltenen Arcam-Aktien zum Preis von 345 schwedischen Kronen (knapp 34,90 Euro) je Stück. Das Gesamtvolumen der Transaktion bezifferte GE nicht. Der Deal soll am 29. Dezember abgeschlossen werden.

Shell erwartet von US-Steuerreform Belastung im 4. Quartal

Der britisch-niederländische Ölkonzern Royal Dutch Shell erwartet nach der US-Steuerreform im vierten Quartal eine Gewinnbelastung von 2,0 bis 2,5 Milliarden US-Dollar. Grund dafür sei eine Neubewertung der latenten Steuerposition, um den niedrigeren Unternehmenssteuersatz widerzuspiegeln. Die Analyse der tatsächlichen Auswirkungen der Reform sei noch nicht abgeschlossen, teilte Shell mit.

Elon Musk will mit Tesla-Pickup Ford Konkurrenz machen

Tesla-Chef Elon Musk hat auf Twitter den Bau eines Pickup-Trucks in den kommenden Jahren versprochen, der es mit den Pickup-Modellen von Ford aufnehmen könne. Auf Twitter beantwortete der Mitgründer und CEO des Elektroautobauers Fragen dazu, was das Elektroautounternehmen tun könnte, um sich zu verbessern. "Ich verspreche, dass wir gleich nach dem Modell Y einen Pickup-Truck bauen werden", twitterte Musk. "Ich habe seit fast fünf Jahren die Kernelemente des Designs/Engineerings im Kopf. Ich brenne darauf, es zu bauen."

Geely kauft Cevian 8,2%-Anteil an Lkw-Hersteller Volvo ab

Der chinesische Mutterkonzern des Pkw-Herstellers Volvo hat seine Beteiligung an dem gleichnamigen Bus- und Lkw-Hersteller aufgestockt. Die Geely Automobile Holdings übernimmt den Anteil der Beteiligungsgesellschaft Cevian Capital in Höhe von 8,2 Prozent an der schwedischen Volvo AB. Mit der Transaktion steigt ihr Anteil auf 15,6 Prozent, damit wird Geely zum größten Aktionär des Nutzfahrzeugherstellers.

