BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 26-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 22/12/2017 IE00B88D2999 25005 GBP 5869967.643 234.7517554 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 22/12/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6024381.546 14.95288191 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 22/12/2017 IE00B7SD4R47 90872 EUR 20610391.05 226.8068387 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 22/12/2017 IE00B8JF9153 836419 EUR 5977585.817 7.1466404 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 22/12/2017 IE00B878KX55 34375 EUR 9698735.599 282.1450356 Daily ETP



Boost ShortDAX 22/12/2017 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6799759.975 6.1560858 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 26/12/2017 IE00B7Y34M31 186138 USD 112524583.7 604.5223635 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 26/12/2017 IE00B8K7KM88 4068472 USD 26357144.66 6.4783891 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 26/12/2017 IE00B8W5C578 10957 USD 11262258.62 1027.85969 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 26/12/2017 IE00B8VZVH32 7067097 USD 21924653.61 3.1023564 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 26/12/2017 IE00B7ZQC614 136957567 USD 143547567.9 1.0481171 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 26/12/2017 IE00B7SX5Y86 798653 USD 35388939.94 44.3107832 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 26/12/2017 IE00B8HGT870 771348 USD 17884015.24 23.1854043 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 26/12/2017 IE00B6X4BP29 41475 USD 4463099.761 107.6093975 Daily ETP



Boost Copper 3x 26/12/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 2497078.773 28.2114353 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 26/12/2017 IE00B8KD3F05 39997 USD 1974692.083 49.3710049 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 26/12/2017 IE00B8VC8061 368629873 USD 56684363.02 0.1537704 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 26/12/2017 IE00B76BRD76 95782 USD 5035632.696 52.5738938 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 26/12/2017 IE00B7XD2195 6531197 USD 21281441.06 3.2584289 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 26/12/2017 IE00B8JG1787 8715 USD 911313.3925 104.5683755 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 22/12/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2170181.392 38.62907427 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 22/12/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2408156.179 64.44606683 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 22/12/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 436755.5494 166.2563949 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 22/12/2017 IE00BBGBF313 434395 GBP 22545960.05 51.90197873 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 22/12/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1973120.49 227.161005 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 26/12/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 246717453.1 4790.630156 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 26/12/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 173005306.2 21253.72312 Daily ETP



Boost Palladium 26/12/2017 IE00B94QLR02 3585 USD 164687.0765 45.9378177 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 26/12/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 1164903.631 155.9233879 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 26/12/2017 IE00B94QL251 4863 USD 851754.1937 175.1499473 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 26/12/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 167845.9726 2.9998744 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 26/12/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 364528.4048 70.1016163 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 26/12/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 641520.2902 86.7622789 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 26/12/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 496979.7906 83.4278648 Daily ETP



Boost Silver 2x 26/12/2017 IE00B94QL921 3015 USD 191253.3023 63.4339311 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 26/12/2017 IE00B94QL699 14638 USD 629280.5996 42.9895204 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 22/12/2017 IE00B873CW36 4630195 EUR 45394495.68 9.8040138 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 22/12/2017 IE00B8NB3063 415679 EUR 37650936.37 90.5769509 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 22/12/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1662301.198 130.0705163 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 22/12/2017 IE00BKS8QM96 303001 EUR 15100591.96 49.8367727 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 22/12/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 960684.3318 131.6005934 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 22/12/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 75270769.64 56.6687443 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 22/12/2017 IE00BKT09479 821 GBP 116161.2558 141.4875223 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 22/12/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 7984919.3 49.780051 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 26/12/2017 IE00BKT09032 2500 USD 258966.2075 103.586483 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 26/12/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10695073.1 80.8939733 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 22/12/2017 IE00BLS09N40 536636 EUR 20439999.82 38.0891327 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 22/12/2017 IE00BLS09P63 136820 EUR 2270222.805 16.5927701 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 26/12/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3669449.886 100.9727274 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 26/12/2017 IE00BLNMQT00 120432 EUR 5186306.626 43.0641908 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 26/12/2017 IE00BVFZGC04 125808 USD 2338949.342 18.5914198 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 26/12/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 973180.7525 87.8559856 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 26/12/2017 IE00BVFZGG42 3385 USD 122658.9527 36.2360274 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 26/12/2017 IE00BVFZGH58 14060 USD 725082.3323 51.5705784 Short Daily ETP



Boost Brent 26/12/2017 IE00BVFZGD11 349613 USD 7599482.682 21.7368424 Oil ETC



Boost Gold 26/12/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2910539.187 26.2522927 ETC



Boost Natural Gas 26/12/2017 IE00BVFZGL94 28751 USD 545842.9073 18.9851799 ETC



Boost BTP 10Y 5x 22/12/2017 IE00BYNXNS22 195650 EUR 8588500.504 43.8972681 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 22/12/2017 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3797856.653 49.5312308 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 26/12/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1581491.379 82.1383286 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 26/12/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 534351.6001 72.258499 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 26/12/2017 IE00BYNXPM00 19682 EUR 1834915.092 93.2280811 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 26/12/2017 IE00BYTYHS72 135399 USD 6680353.774 49.33828 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 26/12/2017 IE00BYTYHR65 319057 USD 4543635.54 14.240827 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 26/12/2017 IE00BYTYHN28 29028 USD 7259949.715 250.1016162 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 26/12/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 263541.817 23.958347 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 26/12/2017 IE00BYTYHQ58 38716784 USD 5638499.479 0.1456345 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 22/12/2017 IE00BYMB4Q22 77440 EUR 11613370.62 149.9660462 ETP



Boost Bund 30Y 3x 22/12/2017 IE00BF4TW453 2940 EUR 311460.7106 105.9390172 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 22/12/2017 IE00BF4TW560 2580 EUR 25806893.08 10002.67174 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 26/12/2017 IE00BF4TW784 3500 EUR 366437.9366 104.6965533 Short Daily ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R7



Copyright RTT News/dpa-AFX