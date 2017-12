Suche nach Ursache für verheerenden Brand in der SteiermarkKöflach - Nach dem tödlichen Brand in einem weststeirischen Haus werden am Mittwoch die drei Todesopfer obduziert und die Ursachensuche fortgesetzt. Außerdem soll am Mittwoch der Entdecker des Feuers, der 33-jährige Lebensgefährte der 29-jährigen Frau, die bei dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...