Liebe Leser,

die Steinhoff-Aktie hat vor Weihnachten ein Zeichen gesetzt, das man als Anleger nicht übersehen sollten. Der Wert verlor noch einmal 2 % und startet in der neuen Woche mit einem Malus, der sogar zu einem absoluten Crash führen könnte, meinen jedenfalls charttechnisch versierte Analysten. Der Wert ist nach Meinung langfristig orientierter Chartanalysten nunmehr in einem sehr massiven Abwärtstrend gefangen, so die aktuelle Einschätzung. Konkret: Am Freitag war es auf 0,30 Euro ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...