Der aus gesetzlich garantierten Gebühren finanzierte Rundfunk in der Schweiz könnte vor dem Aus stehen. Im März wird darüber abgestimmt - und die Schweizer zeigen sich unsicher, ob sie ihre Medien behalten wollen.

Am 4. März 2018 entscheiden die Schweizer darüber, ob sie die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Nun hat sich in einer großen Umfrage eine knappe Mehrheit für diese Initiative ausgesprochen - also unter Umständen für ein Ende der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG). Die Initiatoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...