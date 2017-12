Gespaltene Meinungen bei der CDU: NRW-Ministerpräsident Laschet will in Härtefällen den Familiennachzug zulassen, Saarlands-Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer lehnt das ab - und bald stehen schon die Sondierungen an.

Die CDU streitet über den Familiennachzug von Flüchtlingen. Während NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sich dafür aussprach, in Härtefällen den Nachzug der nächsten Familienangehörigen zuzulassen, plädiert die saarländische Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer für ein Festhalten am Einreise-Verbot. "Das Regelwerk der Zuwanderung, das CDU und CSU gefunden haben, müssen wir verteidigen und in den Koalitionsgesprächen mit der SPD möglichst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...