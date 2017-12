Am 5. Februar will ein Berufungsgericht im Fall des Samsung-Erben Lee Jae Yong entscheiden. Die Staatsanwälte fordern zwölf Jahre Haft. Lee soll Gelder an die ehemalige südkoreanische Präsidentin Park gezahlt haben.

Südkoreanische Staatsanwälte fordern nach Angaben eines Gerichts nach wie vor eine zwölfjährige Haftstrafe für den verurteilten Samsung-Erben Lee Jae Yong. Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete am Mittwoch unter Berufung auf das Hohe Gericht von Seoul, dass ein Urteil in dem Berufungsverfahren des inhaftierten Milliardärs am 5. Februar ergehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...