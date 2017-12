IT-Unternehmer Frank Müller ist einer der wenigen, die in Palästina investieren. Im Gespräch mit der WirtschaftsWoche erklärt er, welche Vorteile die Region bietet und warum er dort Hunderte Arbeitsplätze schaffen will.

Es gärt in den palästinensischen Autonomiegebieten, seitdem Präsident Trump die US-Botschaft nach Jerusalem verlegen will. Viele Unternehmer machen einen großen Bogen um Palästina. Frank Müller, Chef des IT-Unternehmen Axsos aus Stuttgart, ist einer der wenigen, die in den Autonomiegebieten investieren. 40 seiner insgesamt 90 Mitarbeiter beschäftigt er in Al-Bireh in der Nähe von Ramallah.

WirtschaftsWoche: Herr Müller, kaum ein Unternehmer investiert in den palästinensischen Autonomiegebieten. Warum ausgerechnet Sie?Frank Müller: Ich habe eine starke Bindung an die Region. Ich bin mit einer Palästinenserin verheiratet. Als junger Mann habe ich für den CVJM, den Christlichen Verein Junger Menschen, in Ostjerusalem, dem arabischen Teil der Stadt, gearbeitet und viel über das Leben der Palästinenser gelernt. Ich investiere, weil es gerade in den palästinensischen Autonomiegebieten nahezu ideale Bedingungen für die IT-Industrie gibt. Viele Unternehmer und potenzielle Investoren sehen in Palästinensern leider immer noch Steinewerfer, Selbstmordattentäter und Kameltreiber. Das stimmt einfach nicht.

Wie sieht die Realität aus?Die Realität ist, dass aus den Universitäten dort jährlich 2500 Informatik-Abgänger auf den Arbeitsmarkt strömen. Es gibt sehr gute Universitäten in den Autonomiegebieten, etwa Al Quds und Bir Zeit. Viele Eltern verschulden sich, um ihren Kindern eine ...

