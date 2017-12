Östlich von Damaskus sind hunderttausende Menschen durch die Belagerung von Regierungstruppen eingeschlossen. Hilfsorganisationen haben nun damit begonnen, schwerkranke Patienten aus dem Gebiet zu evakuieren.

Helfer haben in einem belagerten Rebellengebiet östlich von Damaskus damit begonnen, schwerkranke Menschen in Sicherheit zu bringen. Personen in "kritischer" Verfassung würden nun aus dem von Regierungstruppen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...