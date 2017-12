Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Was Ökonomen 2017 richtig und falsch für die US-Wirtschaft prognostizierten

Prognosen gibt es viele, doch richtig interessant wird es, wenn im Rückblick die Treffsicherheit beleuchtet wird. Bei den Vorhersagen von Ökonomen und Analysten für 2017 gab es durchaus einige Fehleinschätzungen. Doch gerade bei wichtigen US-Indikatoren wie Beschäftigung, Wachstum und Inflation lagen die Auguren recht nahe an der tatsächlichen Entwicklung.

Weißes Haus auf der Suche nach Nummer zwei für die Fed

Das Weiße Haus hat nach Angaben aus informierten Kreisen zwei Ökonomen als mögliche Fed-Vize interviewt. Bei den zwei potenziellen Kandidaten handelt es sich um Richard Clarida und Lawrence Lindsey, wie Personen sagten, die mit den Vorgängen vertraut sind. Clarida arbeitet derzeit als Manager beim Vermögensverwalter Pimco und hat auch einen Lehrstuhl inne als Wirtschaftsprofessor an der Columbia University in New York. Lindsey betreibt eine Beratungsgesellschaft in Washington.

ZDH-Präsident fordert Hardware-Umrüstung von der Autoindustrie

Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, hat von der Autoindustrie eine Hardware-Umrüstung für die Fahrzeugflotten der Handwerker verlangt. Die Autohersteller böten viel zu wenig für das Handwerk geeignete Fahrzeuge mit modernsten Diesel- oder alternativen Antrieben, beklagte er in der Heilbronner Stimme.

GDV: Versicherungsschäden durch Naturgewalt auch 2017 unter Durchschnitt

Naturereignisse wie Stürme, Hagel und Starkregen haben 2017 in Deutschland versicherte Sachschäden an Häusern, Hausrat und Betrieben in Höhe von 2 Milliarden Euro verursacht. Wie bereits im Jahr 2016 falle die Naturgefahrenbilanz 2017 damit unterdurchschnittlich aus, konstatierte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

SPD rutscht in Umfrage unter 20-Prozent-Marke

Die SPD ist laut einer aktuellen Umfrage zum Jahresende unter die 20-Prozent-Marke gerutscht. Mit 19 Prozent liegt sie in dem von dem Meinungsforschungsinstitut Forsa ermittelten RTL/n-tv-Trendbarometer einen Prozentpunkt unter dem Wert der Vorwoche. Die Unionsparteien kommen demnach mit 34 Prozent auf einen Punkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen liegen in der Umfrage konstant bei 12 Prozent.

Stegner weist Laschets Vorstoß zum Familiennachzug zurück

Der stellvertretende SPD-Chef Ralf Stegner hat den Kompromissvorschlag von CDU-Vize Armin Laschet zum Familiennachzug als unzureichend zurückgewiesen. Laschets Vorstoß sei "eher PR-Geklingel als Annäherung, weil er den meisten Familien nichts hilft", sagte Stegner der Süddeutschen Zeitung. "Das hat mit der Realität wenig zu tun."

Arbeitslosen in Frankreich drohen Kürzungen - Presse

Arbeitslosen in Frankreich drohen nach einem Pressebericht künftig Einschnitte, wenn sie sich nicht ausreichend an der Suche nach einer Stelle beteiligen. Nach Informationen der Investigativ- und Satirezeitung Le Canard enchaine vom Mittwoch sollen die Zuwendungen in diesem Fall künftig um 50 Prozent gekürzt werden statt wie bisher um 20 Prozent.

Japans Atomaufsicht genehmigt Fukushima-Betreiber Reaktorneustart

Die japanische Atomaufsicht hat dem Betreiber des Akw Fukushima erstmals seit der Atomkatastrophe eine Wiederinbetriebnahme von Reaktoren genehmigt. Die Behörde bescheinigte dem Unternehmen Tepco am Mittwoch, dass zwei Reaktoren in der zentraljapanischen Anlage Kashiwazaki-Kariwa die erhöhten Sicherheitsauflagen erfüllen, wie ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte.

