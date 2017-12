Liebe Leser,

am Montag, dem 11.12.2017, ereignete sich in der Nähe des schottischen Aberdeen ein Zwischenfall an der Forties-Pipeline. Die Abschlussarbeiten stehen nach über zwei Wochen kurz vor Abschluss. Welche Auswirkungen hatte das auf die Preise?

Wichtigste Pipeline für britisches Brent Öl immer noch außer Betrieb!

Der Betreiber Ineos legte die Pipeline auf Grund eines Risses still. Die Reparaturen sollen voraussichtlich zwei Wochen dauern. Als Reaktion verteuerte sich ... (Benjamin Fitzgerald)

