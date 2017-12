Im streng islamischen Iran werden Frauen zukünftig bei Verstößen gegen die islamischen Vorschriften gebeten, ihre Sichtweisen und ihr Benehmen zu korrigieren. Bislang wurden sie meist von der Sittenpolizei verhaftet.

Die Polizei im streng islamischen Iran will Frauen, die sich auf den Straßen "unislamisch" kleiden oder benehmen, belehren statt bestrafen. "Frauen, die (in der Öffentlichkeit) die islamischen Vorschriften nicht beachten, werden seit einiger Zeit nicht mehr auf die Wache gebracht", sagte Teherans Polizeichef Hussein Rahimi am Mittwoch. Vielmehr würden sie gebeten, an ...

