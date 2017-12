Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutschen überschätzen laut einer Umfrage ihre Kenntnisse über Finanzen. Nach der Erhebung des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) ist die Finanzkompetenz der Deutschen gesunken.

Jeder Zweite habe keine Ahnung von der Börse und ein Viertel der Bürger wisse nicht, was Inflation bedeute, erklärte der Bankenverband. "Die meisten Bürger interessieren sich zwar für Wirtschaftsthemen und glauben auch, dass sie sich in Finanzangelegenheiten gut auskennen", erklärte Andreas Krautscheid, Mitglied der BdB-Hauptgeschäftsführung. "Jedoch entspricht diese Selbsteinschätzung leider nicht der Realität."

In der repräsentativen Umfrage wussten 26 Prozent der Befragten nicht, was "Inflation" bedeutet, und lediglich 52 Prozent konnten die ungefähre Höhe der gegenwärtigen Inflationsrate nennen. Mit 44 Prozent konnte auch fast die Hälfte nicht erklären, was ein Investmentfonds ist. Laut dem an gleichbleibenden Fragen gemessenen Finanzplanungsindex verfügten 2017 mehr als 60 Prozent der Befragten über schlechte oder eher schlechte Finanzkenntnisse - gegenüber 56 Prozent im Jahr 2014.

Krautscheid nannte es "bedenklich, dass sich die Kompetenz der Deutschen in Finanzfragen seit 2014 noch verschlechtert hat". In Zeiten einer Digitalisierung aller Lebensbereiche werde ein wirtschaftliches Grundverständnis immer wichtiger. Gerade jüngere Erwachsene unter 30 Jahren zeichneten sich laut den Ergebnissen der Studie durch eine geringere Finanzkompetenz aus.

