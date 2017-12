Lieber Leser,

zu den am besten performenden Aktienwerten aus dem Goldminen-Sektor in diesem Jahr gehörte die Gold Fields Aktie mit bis dato einer positiven Performance von 37,5 %. Damit hat nur noch die IAMGOLD-Aktie mit 44 % besser performt. Gold Fields gehört zu der Peer-Group "African Miners". Zu der Gruppe zählen z.B. auch Aktien von AngloGold Ashanti oder Harmony Gold, die beide jeweils negative Kursentwicklungen in 2017 aufwiesen. Teilweise bedingt durch regulatorische Hemmnisse ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...