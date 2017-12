München - Der MEAG EM Rent Nachhaltigkeit-Fonds (ISIN DE000A1144X4/ WKN A1144X) investiert überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Emerging Markets, so die Experten von MEAG.Die Aussteller müssten nachhaltig, d.h. mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft, agieren. Als Länder der Emerging Markets würden dabei solche gelten, die zum Erwerbszeitpunkt vom Internationalen Währungsfonds nicht als entwickeltes Industrieland ("advanced economies") eingestuft würden. Dabei würden bevorzugt Anleihen staatlicher Emittenten erworben, Unternehmensanleihen könnten jedoch zur Chance/Risiko-Optimierung beigemischt werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BB- bei Standard & Poor?s seien auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds setze Derivategeschäfte ein. Ziel sei ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die Rentenmärkte der Schwellen- und Entwicklungsländer ("Emerging Markets") unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze.

