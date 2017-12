Frankfurt - Der DWS Top Dividende LD (ISIN DE0009848119/ WKN 984811) ist ein global anlegender Dividendenfonds, so die Experten von DWS Investments.Das Fondsmanagement setze ausschließlich auf Aktien von Unternehmen, die verlässliche Dividendenzahler seien. Mit diesem Fonds könnten Anleger so nicht nur von den Kurssteigerungen der Aktien im Fonds profitieren. Sie hätten auch die Chance, in den Genuss überdurchschnittlich hoher Ausschüttungen zu kommen - und das Jahr für Jahr. So hätten die Anleger des DWS Top Dividende am 24. November 2017 eine Summe von knapp 500 Millionen Euro erhalten. Je Anteilschein bedeute das 3,20 Euro. Damit sei die Ausschüttungssumme bereits zum sechsten Mal in Folge erhöht worden.

