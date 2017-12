Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte bauten im November die Kursgewinne aus dem Vormonat aus, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKonzept: Portfolio A-Fonds (ISIN LU1073949668/ WKN A11478).Der MSCI World-Index habe in lokaler Währung um 1,3 Prozent zugelegt. In den USA sei der S&P 500-Index um 2,8 Prozent geklettert. Vor allem starke Unternehmensdaten hätten die Kurse beflügelt. In Europa habe der EURO STOXX 50-Index jedoch um 2,8 Prozent nachgegeben. Hier hätten sich viele Investoren zu Gewinnmitnahmen entschieden. Als belastend habe sich in der zweiten Monatshälfte auch der wieder erstarkte Euro-Wechselkurs erwiesen. Die Renditen am US-Rentenmarkt hätten sich in engen Bahnen bewegt. Nordkorea habe mit einem neuerlichen Raketentest provoziert. US-Präsident Trump könnte bald seinen größten Triumph feiern, denn die geplante Steuerreform habe inzwischen die Hürde im Senat genommen.

