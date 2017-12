FRANKFURT (dpa-AFX) - Die umstrittene Digitalwährung Bitcoin hat sich am Mittwoch nach turbulenten Tagen wieder gefangen. Auf diversen Handelsplattformen lag der Kurs am frühen Nachmittag bei um die 15 800 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortagesschluss.

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen hatte der Bitcoin massiv an Wert verloren und war jäh in Richtung 11 000 Dollar abgestützt. "Ein Kursverfall solchen Ausmaßes hinterlässt einen faden Beigeschmack", kommentierte Analyst Timo Emden vom Analysehaus DailyFX. Am zweiten Weihnachtstag konnte sich die Digitalwährung aber wieder erholen und war am Dienstag zeitweise auf mehr als 16 000 Dollar gestiegen.

Seit Jahresbeginn ist der Bitcoin, der auf Plattformen im Internet gehandelt wird, massiv im Wert gestiegen: von rund 1000 Dollar auf zeitweise annähernd 20 000 Dollar. Zuletzt gab es immer wieder Experten, die vor den extremen Kursschwankungen der Anlageform gewarnt haben. Zwei große US-Börsen haben mittlerweile Terminkontrakte auf den Bitcoin aufgelegt - damit ist die Kryptowährung in der klassischen Finanzwelt angekommen./jkr/jsl/das/men

