Russland hat den Kontakt zum Telekom-Satelliten AngoSat kurz nach dem Start ins Weltall verloren. Der Satellit sollte Fernsehen und andere Telekom-Dienste in Angola und im Süden Afrikas übertragen.

Der Kontakt zum ersten angolanischen Satelliten im Weltall ist Stunden nach dem Start vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan abgebrochen. Das meldeten russische Agenturen am Mittwoch. Der in Russland gebaute Telekom-Satellit AngoSat war um 1 Uhr Ortszeit ...

