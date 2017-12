Berlin (ots) - Berlin - Angesichts nachlassenden Rückhalts für Kanzlerin Angela Merkel in der Bevölkerung rufen die Jungsozialisten (Jusos) die SPD dazu auf, keine weitere große Koalition einzugehen. "Das Ende von Angela Merkels Amtszeit hat begonnen. Die SPD täte gut daran, diese Amtszeit nicht zu verlängern", sagte Juso-Chef Kevin Kühnert dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe).



