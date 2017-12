Den europäischen Märkten droht ein Kurswechsel. In Skandinavien scheint das anders: Analysten sind nach Zuwächsen auch für 2018 optimistisch. Im Fokus: Die Baubranche - und ein Unternehmen, das mit Leergut Geld verdient.

Das nahezu abgelaufene Jahr hat sich für Anleger in nordeuropäische Aktien gelohnt. Während die Hauptindizes in Helsinki um sieben Prozent und in Stockholm um acht Prozent zulegten, verzeichnete Kopenhagen ein Plus von 16 Prozent, Oslo sogar von 18 Prozent. Doch es gab auch schlechte Nachrichten: In Finnland war es vor allem der Kurssturz des einstigen Handy-Weltmarktführers und heutigen Netzausrüsters Nokia, der den Anlegern zu schaffen machte, in Schweden waren es der Telekomkonzern Ericsson und die Modekette H&M, die den Index deutlich nach unten zogen.

Interessanter als der Blick zurück sind die Aussichten für 2018. Welche Branchen, welche Aktien werden im kommenden Jahr zu den Gewinnern gehören? Die Analysten der großen nordeuropäischen Banken glauben generell an ein weiteres gutes Jahr an der Börse. "Insgesamt haben wir eine positive Sicht auf den Aktienmarkt 2018", sagt Mikael Wik, Aktienanalyst bei der schwedischen Bank Swedbank. Er hebt aber auch einen warnenden Zeigefinger. "Uns ist gleichzeitig bewusst, dass die Börse nach einem langen Aufwärtstrend vermutlich in der letzten Phase ist und sich das Szenario schnell verändern kann".

Als Investor sollte man die unsichere politische und geopolitische Lage im Auge behalten, mahnt er. Swedbank hat für das kommende Jahr europäische Aktien auf "neutral" heruntergestuft. Amerikanische und schwedische Aktien werden dagegen übergewichtet.

Die schwedische Bank SEB geht davon aus, dass trotz guter wirtschaftlicher Eckdaten im Norden Europas das Potenzial für größere Kursanstiege erschöpft sein kann, da die Kurse vieler Unternehmen bereits Höchststände in diesem Jahr erreicht haben. SEB-Analyst Roger Törnkvist sieht dennoch Chancen für Anleger. "Bei der Suche nach Rendite sehen wir ein gestiegenes Interesse nach Aktien von Unternehmen, die eine gute Dividende zahlen", sagt der Experte. "Und hier ist die Stockholmer Börse besonders interessant".

Bei den Großbanken Nordea, Handelsbanken, Swedbank und auch bei seinem Arbeitgeber SEB erwartet Törnkvist für 2018 in etwa doppelt so hohe Ausschüttungen wie im Börsendurchschnitt. Die Bewertung der Banken sei ungewöhnlich niedrig, gleichzeitig ist der Dividendenanteil am Gewinn hoch.

Zu den Branchen, denen auch 2018 gute Wachstumschancen eingeräumt werden, zählt seiner Ansicht nach auch die Bauindustrie, die von den Wohnungsbauprogrammen der Regierung profitiert. Und das trotz jüngster Meldungen auf dem Wohnungsmarkt: Erstmals seit vielen Jahren sind die Preise für Wohnungen und Häuser in den Großstadtregionen leicht gefallen. Auch die SEB geht von fallenden Immobilienpreisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...