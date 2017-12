Berlin - Die Bundesregierung will den einheitlichen Strommarkt in Deutschland - und damit einheitliche Großmarktpreise - gesetzlich absichern, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dass der Markt künftig nicht in Preiszonen aufgeteilt wird, dafür sorgt die Änderung der Stromnetzzugangsverordnung.

